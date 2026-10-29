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Cicalone denuncia: "Hanno provato a investirmi, mi hanno urlato 'devi morire'"

Lo youtuber ha raccontato tutto sul proprio canale

Simone Cicalone - YouTube
Simone Cicalone - YouTube
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29 ottobre 2026 | 13.04
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Un auto ha provato a investire Simone Cicalone. Lo youtuber ha pubblicato un video sul proprio canale ufficiale dove denuncia l'accaduto: nel filmato ha raccontato fatti avvenuti sabato 24 ottobre su viale Aventino, a Roma, dove un automobile ha cercato di investirlo.

"Sabato 24 ottobre scendevo da questa via, via Aventina, per arrivare su viale Aventino. Mentre arriviamo all'attraversamento vediamo un'auto a folle velocità, in retromarcia, verso di noi", ha raccontato Cicalone ricostruendo come sia stata la sua videomaker a scansarlo in tempo per evitare l'impatto con la macchina: "Lei mi ha fatto scansato e mi ha fatto attraversare la strada, spingendomi in avanti e così ho evitato l'auto".

Cicalone ha raccontato che l'auto era una Fiat Panda e di aver filmato il tutto, compresa la targa. "Ao, ma che fai?", ha urlato lo youtuber al conducente, che si è sporto dal finestrino urlando: "Cicalò, devi morire. Fascio de me**a, devi morire".

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