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Ciclone addio, ecco la rimonta del bel tempo sull'Italia: il meteo

Nuova svolta meteo sulla Penisola: cosa dice Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it'

Sole su Milano - Fotogramma /Ipa
Sole su Milano - Fotogramma /Ipa
23 aprile 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arriva la rimonta dell'alta pressione e, con lei una nuova svolta meteo con il bel tempo sull'Italia. La lunga fase di instabilità che sta tenendo la Penisola sotto scacco, infatti, "sta finalmente per esaurirsi. Il fronte di aria fredda, alimentato da una vasta circolazione ciclonica posizionata sull'Europa nord-orientale, sta perdendo la sua spinta propulsiva, lasciando spazio a un cambiamento radicale della circolazione atmosferica". A dirlo all'Adnkronos è Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', che tuttavia avverte: "Il passaggio di consegne tra il maltempo e il sole non sarà però immediato per tutti"

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Nella giornata di ieri, continua l'esperto, il fronte perturbato ha continuato "a scivolare verso le regioni meridionali dopo aver interessato il Nord e il Centro". Questo movimento ha mantenuto "un contesto di viva incertezza soprattutto sul Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per poi estendersi lungo i rilievi appenninici del Sud e sulla Puglia, - spiega Gussoni - dove sono arrivate piogge sparse e locali rovesci". Al contrario, sottolinea, il Nord ha già iniziato a respirare un'aria diversa con la pressione è in netto aumento e il tempo rapidamente proiettato verso una stabilizzazione definitiva.

La vera svolta è comunque attesa a partire da oggi, "quando lo scenario meteorologico cambierà volto grazie a una vigorosa rimonta dell’alta pressione, pronta a ripristinare condizioni di stabilità e bel tempo su tutto il bacino del Mediterraneo. Pure nel corso del prossimo weekend, che sarà aperto dalla Festa della Liberazione (sabato 25 Aprile), avremo un'egemonia pressoché assoluta dell'alta pressione con tanto sole e temperature massime fin verso i 25°C in città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma", conclude Gussoni.

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meteo meteo oggi meteo domani maltempo oggi meteo 25 aprile
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