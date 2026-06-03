Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo di Roma sabato e domenica, ma già oggi, mercoledì 3 giugno, è polemica sulle condizioni dell'area archeologica, dove si esibirà. I comitati di quartiere dell'Aventino hanno fotografato una vasta porzione del sito, trasformato in un enorme parcheggio di tir, utilizzati per allestire l'evento.

Gli scatti dei comitati di quartiere

Le fotografie, diffuse dai residenti, mostrano camion parcheggiati anche nelle zone esterne all'area ufficialmente delimitata come cantiere e spazio concerto, con il Circo Massimo letteralmente invaso dai mezzi pesanti.