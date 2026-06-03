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Circo Massimo invaso dai tir per il concerto di Cremonini: l'area archeologica trasformata in un gigantesco parcheggio

L'area è stata completamente invasa dai mezzi pesanti

Il Circo Massimo invaso dai tir
Il Circo Massimo invaso dai tir
03 giugno 2026 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo di Roma sabato e domenica, ma già oggi, mercoledì 3 giugno, è polemica sulle condizioni dell'area archeologica, dove si esibirà. I comitati di quartiere dell'Aventino hanno fotografato una vasta porzione del sito, trasformato in un enorme parcheggio di tir, utilizzati per allestire l'evento.

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Gli scatti dei comitati di quartiere

Le fotografie, diffuse dai residenti, mostrano camion parcheggiati anche nelle zone esterne all'area ufficialmente delimitata come cantiere e spazio concerto, con il Circo Massimo letteralmente invaso dai mezzi pesanti.

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