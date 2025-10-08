circle x black
Indossi uno di questi tre colori? Secondo gli psicologi potresti essere più intelligente

Il guardaroba potrebbe rispecchiare il Qi di una persona

Abiti colorati - Ipa
08 ottobre 2025 | 18.02
Redazione Adnkronos
Il maglione indossato o la camicia preferita potrebbero essere 'sintomo' di intelligenza. Scegliere cosa indossare potrebbe non essere soltanto una questione di stile. Secondo alcuni psicologi, infatti, il guardaroba potrebbe rispecchiare il Qi di una persona. In un articolo del quotidiano spagnolo 'Abc', la psicologa Lara Ferreiro ha spiegato che ci sono tre colori tipicamente preferiti dalle persone più intelligenti.

I tre colori amati dalle persone più intelligenti

I colori che le persone con un QI elevato sono solite indossare sono il blu, il nero e il bianco. "Il blu riflette stabilità, serenità e fiducia", spiega la dottoressa Ferreiro a 'Abc'.

Il secondo colore utilizzato dalle persone più intelligenti è il nero. Nonostante sia un colore associato al lutto o a sentimenti cupi nella nostra cultura, il nostro cervello non sempre lo percepisce in questo modo. Al contrario, il nero ha un lato piuttosto luminoso. Lara Ferreiro ha dichiarato ad 'Abc' che questo colore è simbolo di semplicità e l'ordine interiore. "Per molte persone, il nero rappresenta la forza, cioè la serietà", spiega nell'articolo.

Infine il bianco. Ferreiro sostiene anche che il bianco rappresenti la "pulizia". Poi l'esperta rivela che anche "le persone con disturbo ossessivo-compulsivo possono indossare frequentemente il bianco", dal momento che "è un colore che si macchia molto facilmente e bisogna sostituire il capo di abbigliamento con un altro". "Conoscevo un paziente che aveva 40 camicie bianche e 40 magliette e le cambiava continuamente", ha raccontato Ferreiro.

Gli altri colori

@easyhealthdaily Color meanings 🌈 #fyp #psychologyfacts #witchtok #coolfacts #didyouknow #psychology #colormeanings #interestingfacts #CapCut #question ♬ Righteous - Mo Beats

Uno studio, citato da 'Marca', spiega anche che il rosso e il giallo sono invece i colori preferiti dalle persone più impulsive. Riflettono una personalità più forte ed estroversa.

