"Le grandi trasformazioni economiche e sociali arrivano nei territori con il volto e la voce di persone precise: famiglie in difficoltà, commercianti preoccupati, giovani in cerca di futuro e l’intelligenza artificiale, il presente che stiamo vivendo".

"Sono storie che incontriamo quotidianamente e che ci ricordano quanto sia importante il ruolo delle amministrazioni locali". Lo ha affermato Marco Fioravanti, presidente del consiglio nazionale Anci e sindaco di Ascoli Piceno, aprendo i lavori della 43esima Assemblea Anci, in corso a Verona. Rivolgendosi al Capo dello Stato, il presidente del Consiglio nazionale ha ringraziato Mattarella per la "sua presenza che rappresenta un riconoscimento prezioso per il lavoro che ogni giorno svolgiamo nelle nostre comunità, in un anno in cui si celebrano gli ottant’anni della Repubblica".

Nella sua relazione Fioravanti si è soffermato su alcuni punti, dal Pnrr al Piano casa, dalla sicurezza urbana alle nuove generazioni di amministratori: "I Comuni rappresentano un punto di osservazione privilegiato per capire le esigenze delle comunità e trovare risposte adeguate, senza mai abbattersi". Citando il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, ha richiamato “la coscienza dell’unica forza di cui disponiamo: della nostra infrangibile unione”. Gli anni a venire, ha aggiunto, richiederanno "grande capacità di programmazione e di innovare il modo di amministrare".

Sul Pnrr, ha parlato di "un patrimonio importante": i Comuni "hanno progettato, aperto cantieri, realizzato interventi e assunto responsabilità importanti". Ora però, ha detto, "dobbiamo guardare avanti", a partire dall’agenda dei Comuni condivisa con il vice presidente della Commissione Ue Raffaele Fitto. Tra le priorità c’è la casa, divenuta “una criticità per tante famiglie, per i lavoratori e soprattutto per i giovani".

Il Piano casa nazionale, ha sottolineato, "è un passaggio decisivo e i Comuni possono contribuire con pianificazione, recupero del patrimonio esistente, rigenerazione urbana e collaborazione tra pubblico e privato. Sulla sicurezza, condizione essenziale per la qualità della vita, serve continuare a rafforzare la presenza sul territorio e sostenere le Forze dell’Ordine, in raccordo con le Prefetture. Spazio anche alla cultura e al lavoro delle aree interne e dei piccoli comuni".

Quanto ai rapporti con l’esecutivo, il presidente ha ringraziato Giorgia Meloni "per la grande attenzione che ha dimostrato per le nostre città", auspicando di proseguire il confronto "con spirito costruttivo". L’Anci, ha assicurato, continuerà a rappresentare "la pluralità delle esperienze amministrative e delle sensibilità politiche"