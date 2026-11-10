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Comuni, La Spina (Unpli): "Con firma protocollo con Anci possibile avviare piccoli musei"

'Noi spalla operativa e stimolo per la comunità'

Antonino La Spina - (foto Adnkronos)
Antonino La Spina - (foto Adnkronos)
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10 novembre 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
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"La collaborazione tra pro loco e Anci ormai è consolidata nel tempo, ma questo rinnovo credo che abbia un valore molto più ampio perché si allargano le nostre iniziative comuni". Lo ha detto il presidente dell'Unione nazionale pro loco d'Italia, Antonino La Spina, a margine della firma a Roma del protocollo d'intesa con Anci che valorizza gli strumenti di coprogettazione previsti dalla riforma del terzo settore, promuovendo il contrasto dello spopolamento dei piccoli comuni italiani.

Un'iniziativa che ha grande importanza per la crescita e la vita di tutti i comuni italiani che vedono nelle pro loco quegli enti fondamentali per lo sviluppo culturale e sociale dei territori. "Con questa firma si amplia il quadro su cui si può intervenire, dalla coprogettazione fino alla possibilità di poter avviare quei piccoli musei che magari a volte restano chiusi", ha continuato La Spina.

Una collaborazione, quella tra Anci e Unpli, nata ormai alcuni anni fa e che con il trascorrere del tempo si è rafforzata, come rimarca il presidente dell'Unpli, "attraverso la gestione del progetto sul patrimonio immateriale che ci ha visto coinvolti in tutta Italia". Un grande lavoro che ha visto Unpli censire più di 30.000 elementi di quasi tutti i comuni italiani. "Noi vogliamo ripartire da qui - ha concluso La Spina - per aumentare sempre di più la collaborazione, consapevoli che siamo realmente una spalla operativa dei Comuni e uno stimolo per le comunità".

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