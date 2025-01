Nome fantasioso, richiamo alla purezza del ghiaccio, promessa di esperienze nuove. Sono gli ingredienti di Premium Frozen, sballo 'sottozero', ultima proposta nei bazar delle droghe illegali, scoperta a Roma nel quartiere Quarticciolo, dove i carabinieri hanno scoperto in casa di un 23enne una serie di sostanze battezzate con accattivanti nomi di fantasia e classificate in base al grado di purezza. Tra queste c'è anche Premium Frozen, un olio di canapa conservato al freddo all'interno di un contenitore con acqua, collegato a un termometro, utilizzato per mantenere la giusta temperatura e preservarne appunto il grado di purezza. Materiale per 180mila dosi stimate.

"Più che una nuova droga, mi pare che ci troviamo di fronte a un particolare metodo di estrazione e successiva conservazione dell'olio di hashish che, tra l'altro, è già conosciuto anche per la cannabis a basso contenuto di principio attivo Thc", evidenzia all'Adnkronos Salute Riccardo Gatti, medico specialista in psichiatria e psicoterapeuta, da anni al lavoro sul tema delle sostanze psicoattive, delle dipendenze e delle dinamiche che portano al consumo.

"Il metodo di estrazione e conservazione dell'olio, comunque, è attuato per valorizzare l'aroma e l'effetto dei principi attivi contenuti nella cannabis da cui si estrae. Certo è che, ormai, siamo di fronte a una domanda instancabile di droghe - osserva - dove la potenza reale o presunta e l'alto costo di una sostanza sono fattori di particolare richiamo". Evidentemente "c'è chi ha molti soldi da investire in determinati consumi, guardando alla novità o alla presunta qualità ma, come in tutti i mercati di massa, i prodotti costosi hanno importanza anche perché fanno da traino per quelli meno costosi e, poi, ci sono promozioni adatte per agganciare nuovi clienti che si sentono privilegiati nel poter acquistare, a prezzi accessibili, prodotti che considerano destinati alle élite", avverte l'esperto.

Insomma, conclude, "cose già viste nei mass market legali che hanno bisogno di trovare sempre nuovi modi per affermarsi e crescere. Strategie conosciute che, ormai, troviamo anche nei mercati delle droghe illegali. Ma questo gioco tra domanda e offerta sembra fatto apposta per far dimenticare al consumatore che, assieme ai soldi, rischia di perdere la salute, in cambio di prodotti il cui valore, tutto considerato, è sempre molto inferiore a ciò che paga. Insomma il mercato è sempre più differenziato perché la domanda aumenta e i prodotti tradizionali diventano 'noiosi': c’è sempre bisogno di qualcosa in più per essere ciò che non siamo. È questo un punto debole che il mercato ha compreso perfettamente e lo usa per venderci qualunque cosa".