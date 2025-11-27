circle x black
Concerto dell'Avvento al Policlinico Gemelli e presentazione 'Casa dei Bambini'

27 novembre 2025 | 18.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lunedì 1° dicembre il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs ospiterà nella hall San Giovanni Paolo II la Giornata per l’Avvento, promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs: un appuntamento pensato per donare un momento di vicinanza e conforto a chi è curato e a chi cura nell’attesa del Natale.

La giornata, presentata da Paola Perego, conduttrice televisiva e radiofonica, si aprirà alle 10 con la benedizione del Presepio e l’inaugurazione del Villaggio della Solidarietà, alla presenza del Vicepresidente della Fondazione Policlinico Gemelli Giuseppe Fioroni, del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica Alessandro Sgambato, del direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs Daniele Piacentini e di S.E. Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Villaggio riunirà gli stand delle associazioni di volontariato che affiancano ogni giorno pazienti e famiglie nel percorso di cura, offrendo la possibilità di acquistare prodotti solidali e sostenere concretamente progetti e attività a favore dell’ospedale: un segno visibile di quella rete silenziosa che, accanto alle cure, tiene insieme persone e storie.

E' prevista la presentazione del progetto 'La Casa dei Bambini - Trenta Ore per la Vita', una nuova struttura di accoglienza gratuita per le famiglie dei pazienti pediatrici che verrà realizzata nei prossimi mesi all’interno del Campus di Roma. Illustreranno il progetto Eugenio Maria Mercuri, direttore Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica del Policlinico Gemelli, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica, Silvio Capitta Testi, socio fondatore e responsabile comunicazione di Trenta Ore per la Vita, e Maria Chiara Roti, direttrice generale Casa Ronald McDonald Italia cui sarà affidata la gestione della casa. Il tutto sarà allietato dal Concerto per l’Avvento della Fanfara della Polizia di Stato diretto dal maestro Massimiliano Profili, con la partecipazione del soprano Martina Paciotti, in collaborazione con Juppiter. L’esibizione, rivolta a operatori, pazienti e familiari, offrirà un momento di condivisione e di partecipazione comunitaria, trasformando per qualche ora lo spazio dell’ospedale in un luogo di incontro, ascolto e festa. La mattinata si concluderà alle 13 con la Santa Messa presieduta da Mons. Claudio Giuliodori nella Cappella Moscati, al 3° piano del Policlinico. E ancora si terrà un concerto per l'Avvento della Fanfara della Polizia di Stato diretta dal maestro Massimiliano Profili con la partecipazione del soprano Matina Paciotti.

