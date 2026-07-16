circle x black
Cerca nel sito
 

Conforti (EpaC): "Inserire Mash nei Lea e attivare percorsi dedicati"

Steatoepatite associata a disfunzione metabolica, 'nei prossimi mesi con ministero Salute per dare assistenza necessaria'

Massimiliano Conforti - (Adnkronos)
Massimiliano Conforti - (Adnkronos)
16 luglio 2026 | 13.06
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

Una risoluzione dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) dello scorso maggio richiama l'attenzione "affinché siano implementati l'informazione e i percorsi dedicati alla Mash - steatoepatite associata a disfunzione metabolica, una patologia che crea danni enormi a livello epatico, ma di cui si è parlato sempre poco". Lo ha detto Massimiliano Conforti, presidente di EpaC Ets, oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato da Madrigal dedicato alla malattia cronica e progressiva che può causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma, e che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia. "È arrivato il momento - aggiunge - di affrontare meglio questa patologia e di inserirla nei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Avere un codice di esenzione" significa riconoscere l'esistenza della patologia. Inoltre, i pazienti potrebbero usufruire delle prestazioni dedicate".

L'auspicio di Confroti è di costruire "un nuovo percorso nei prossimi mesi, insieme al ministero della Salute e al Governo, affinché i pazienti possano avere un'assistenza pari a quella che si ha per le altre patologie. Oggi - afferma - è l'inizio di una nuova era dell'informazione dedicata a questa patologia, che è sempre stata chiamata malattia da fegato grasso", ma che negli anni ha avuto "una nuova nomenclatura che è di difficile comprensione per i pazienti". Anche per questo "è importante l'informazione, sia ai pazienti che alla popolazione generale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mash Steatoepatite associata a disfunzione metabolica Mash Steatoepatite associata a disfunzione metabolica Lea Livelli essenziali di assistenza
Vedi anche
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza