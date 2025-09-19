circle x black
Cerca nel sito
 

Consumi: Sociologa Martello, 'Sofficini Findus innovatori e alleati delle emozioni a tavola'

19 settembre 2025 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I Sofficini sono stati non solo dei grandi innovatori, rivoluzionando le tavole degli italiani, ma sono riusciti a rimanere grandi alleati anche sul piano emozionale, da un punto di vista delle relazioni, della convivialità, del simbolico del cibo. In questi 50 anni, da semplice nutrimento, inseriti in un rituale familiare piuttosto compatto e ingessato, i Sofficini sono riusciti con grande disinvoltura ad accompagnare la dinamicità dei cambiamenti delle famiglie, della società italiana e della cultura alimentare". Lo ha detto Patrizia Martello, Sociologa dei Consumi e della Comunicazione, all'evento di celebrazione dei 50 anni degli iconici Sofficini Findus, organizzato a Roma: un'occasione per celebrare questo prodotto iconico e pioniere, che ha di fatto inventato una categoria rivoluzionando il mondo dei surgelati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza