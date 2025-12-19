circle x black
Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti

La riunione arriva nel momento più delicato dell'iter parlamentare della legge di bilancio, dopo lo stop al pacchetto pensioni. Occasione per un chiarimento all'interno della maggioranza dopo le tensioni delle ultime ore

19 dicembre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
Vertice sulla manovra in corso a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al tavolo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La riunione arriva nel momento più delicato dell'iter parlamentare della legge di bilancio, dopo lo stop al pacchetto pensioni.

Partecipano alla riunione, secondo quanto si apprende, anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro dell'Economia Maurizio Leo.

Il vertice , a quanto si apprende, sarà l'occasione per un chiarimento all'interno della maggioranza dopo le tensioni delle ultime ore. Tra le ipotesi sul tavolo, secondo quanto filtra, anche quella di ripresentare un nuovo maxi emendamento del governo, con misure a sostegno delle imprese.

"Dovrebbe arrivare un nuovo emendamento del governo alla manovra per completare il quadro, con alcune delle misure contenute nel testo stralciato ieri sera", ha infatti spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, entrando in commissione Bilancio.

