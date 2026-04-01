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Scuola, 143 euro di aumento ai prof. Meloni: "Terzo rinnovo per comparto Istruzione da inizio legislatura: mai accaduto prima"﻿

Arrivano incrementi in busta paga per insegnanti e Ata. La firma di sindacati e Aran

Insegnante alla lavagna (Foto )
Insegnante alla lavagna (Foto 123RF)
01 aprile 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Contratto scuola, arrivano aumenti in busta paga per insegnanti e personale Ata. Grazie alla firma oggi da parte di sindacati ed Aran della parte economica del Ccnl Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 arrivano ulteriori incrementi retributivi mensili di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli Ata, oltre agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli Ata.

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"Il Governo continua a lavorare sull’aumento dei salari. Oggi la firma del rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione, per il triennio 2025-2027, che interessa oltre un milione di dipendenti. È il terzo rinnovo per il comparto Istruzione dall’inizio della legislatura: una cosa mai accaduta prima", ha scritto in un post sui social la premier Giorgia Meloni.

"Ciò è stato possibile grazie alla nostra proposta di atto di indirizzo, condivisa dai sindacati e da Aran al tavolo negoziale. Ho richiesto l'anticipazione della parte economica, e la destinazione della quasi totalità delle risorse all'incremento dello stipendio tabellare, per garantire al meglio la continuità contrattuale e la tutela dei salari", ha sottolineato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

"Dall’insediamento del Governo a oggi - ha continuato il ministro - abbiamo realizzato un risultato storico, sottoscrivendo tre contratti del comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli Ata. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti assicurati dalle leggi di bilancio di questo Governo a cui abbiamo aggiunto come Ministero dell'Istruzione e del Merito risorse ulteriori per il personale scolastico, in particolare 300 milioni per il contratto 2019/2021 e 240 milioni per il 2022/2024. Ci siamo definitivamente lasciati alle spalle la stagione dei blocchi e dei ritardi contrattuali. La nostra priorità è quella di migliorare sempre più le condizioni retributive e di welfare del personale della scuola".

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scuola aumenti busta paga insegnanti aumenti busta paga docenti docenti aumenti stipendio contratto scuola
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