circle x black
Cerca nel sito
 

Corona e le chat di Signorini, è indagato per revenge porn: sarà sentito domani

Perquisizioni della polizia in casa di Corona e nello studio di produzione dove vengono registrate le puntate di Falsissimo

Fabrizio Corona
Fabrizio Corona
22 dicembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fabrizio Corona sarà sentito domani nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, aperta dalla Procura di Milano dopo la querela presentata dal giornalista Alfonso Signorini. E' stato lo stesso ex re dei Paparazzi a far sapere ieri sui social delle perquisizioni svolte dalla polizia sia in casa sua che nello studio di produzione dove vengono registrate le puntate di Falsissimo. Nell'ultimo episodio, intitolato 'Il prezzo del successo - parte 1', Corona ha diffuso scambi di messaggi e di fotografie tra Signorini e aspiranti concorrenti del grande fratello, annunciando la pubblicazione di ulteriore materiale. "Abbiamo dovuto rigirare la puntata, compresa l'intervista-denuncia di Antonio Medugno, perché il materiale ci si è stato sequestrato dalla Procura", ha fatto sapere l'ex re dei paparazzi su Instagram. L'indagine è coordinata dai pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
corona signorini fabrizio corona corona chat signorini
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza