Covid, continua la risalita in Italia: contagi e morti nell'ultima settimana, il bollettino

Ministero della Salute: 3.692 casi e 21 decessi. Lombardia regione con più contagi

Tamponi Covid - (Afp)
19 settembre 2025 | 16.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Risalita lenta ma costante del Covid in Italia, dove nell'ultima settimana sono aumentati sia contagi che morti rispetto ai 7 giorni precedenti.

Dall'11 al 17 settembre sono stati 3.692 i contagi (la settimana precedente erano 2.824), secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. C'è stato anche un lieve aumento dei decessi: sono stati 21 contro gli 11 della settimana precedente.

Tasso di positività e regioni con più casi

Sono aumentati anche i tamponi, che sono passati da 28.938 a 29.112. Il tasso di positività è al 12,7% (era 9,8%). La Lombardia è in testa tra le regioni con più contagi (1.343), seguita da Campania (608) ed Emilia Romagna (416). L'Abruzzo è l'unica con 0 casi.

casi covid Italia covid italia oggi covid italia contagi oggi covid italia oggi bollettino ministero della salute
