Uccisa con una coltellata alla schiena, scattano le indagini a Napoli

La giovane è morta all'ospedale Villa Betania, dove era giunta nel pomeriggio con la grave ferita da arma da taglio

Polizia - Fotogramma /Ipa
Polizia - Fotogramma /Ipa
03 febbraio 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
Una giovane donna accoltellata e uccisa oggi a Napoli. È accaduto nel pomeriggio, quando personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l'ospedale Villa Betania a seguito della segnalazione di una ragazza giunta con una ferita da arma da taglio alla schiena. Poco dopo, la 22enne è deceduta.

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che procedono.

