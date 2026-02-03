circle x black
Giubilei attacca Vannacci: 'Traditore, deve dimettersi da europarlamentare'

Il presidente di Nazione Futura: 'Per colpa sua l'anno prossimo rischia di vincere la sinistra'

Roberto Vannacci e Matteo Salvini, Francesco Giubilei - IPA; Instagram
03 febbraio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo e durissimo affondo di Francesco Giubilei contro Roberto Vannacci. In un video su Instagram, il presidente di Nazione Futura definisce l’ex generale “un traditore”, accusandolo di aver disertato la Lega e il centrodestra e di stare, di fatto, facendo “un favore alla sinistra” in vista delle prossime elezioni politiche.

Secondo Giubilei, l’uscita di Vannacci dalla Lega e la creazione di una nuova formazione politica rappresenterebbero un danno diretto per la coalizione di centrodestra, al punto da rischiare di spianare la strada a Elly Schlein e al centrosinistra. “Per colpa di Vannacci rischiamo di trovarci il prossimo anno al governo la sinistra”, afferma Giubilei nel video.

"Vannacci deve dimettersi dall'Europarlamento"

Il presidente di Nazione futura va oltre la critica politica e solleva anche una questione istituzionale: a suo giudizio, Vannacci dovrebbe dimettersi da europarlamentare. L’accusa è quella di aver tradito non solo la fiducia del proprio partito e del segretario che lo aveva nominato vicesegretario federale, ma anche il mandato degli elettori che lo avevano votato all’interno di uno specifico schieramento politico. “Se ora esce e crea la sua nuova formazione politica – sostiene Giubilei – deve dimettersi da europarlamentare”.

Nel video, Giubilei collega la rottura politica anche alla vicenda del marchio, ribadendo che Vannacci avrebbe copiato nome e logo di Nazione futura per la sua iniziativa. “Sta compiendo tutta questa aberrazione avendo copiato quello che è il nome e il logo di Nazione futura”, afferma, annunciando nuovi passi legali. Dopo l’opposizione già presentata al registro europeo dei marchi, l’associazione starebbe infatti preparando anche una diffida formale contro l’utilizzo del logo da parte di Vannacci.

Giubilei conclude assicurando che Nazione futura non intende fermarsi, definendo Vannacci “un generale amico della sinistra” e promettendo di proseguire la battaglia sia sul piano politico sia su quello legale.

Le puntate precedenti

Lo scontro tra Giubilei e Vannacci nasce dall’opposizione presentata da Nazione futura all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale contro la registrazione del marchio “Futuro nazionale”, ritenuto troppo simile per nome e simbolo a quello dell’associazione.

Alla notizia del ricorso, Vannacci aveva replicato con toni sprezzanti, liquidando la vicenda con un secco “me ne frego” e accusando Giubilei di usare la disputa per aumentare gli iscritti. Giubilei aveva quindi risposto con un primo video ironico, invitando il generale a “prendersi una camomilla” e accusandolo di nervosismo e di mancanza di idee.

