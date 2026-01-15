circle x black
Cerca nel sito
 

Super antibiotico per feriti Crans-Montana, Bassetti: "Mix di 2 potenti inibitori"

Il direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova: "Non è ancora in commercio in Italia"

Antibiotico
Antibiotico
15 gennaio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'antibiotico di ultima generazione che sarà usato dal team che si sta occupando dei feriti della tragedia di Crans-Montana ricoverati in Lombardia "non è ancora in commercio in Italia. Mette insieme due potentissimi inibitori (sulbactam e durlobactam) delle carbapenemasi che vengono prodotte dall'acinetobacter resistente. Questo ceppo - per cui è stato richiesto questo potentissimo antibiotico - è di fatto resistente a tutti gli antibiotici disponibili. L'unico farmaco attivo e che funziona è questo mix sulbactam e durlobactam, che anche noi al San Martino abbiamo, e appena mi hanno chiamato i professori Bandera e Grasselli" del Policlinico di Milano "l'abbiamo prestato immediatamente. La dimostrazione che il Ssn è sì regionale ma è nazionale. La capacità di aiutarsi fa grande il Ssn". Lo spiega all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.

La struttura ha messo a disposizione della Regione Lombardia dosi dell'antibiotico di ultima generazione che sarà usato per i ragazzi feriti nell'incendio di Capodanno attualmente ricoverati in strutture sanitarie lombarde.

Il vero tema "è che oggi le infezioni da batteri multiresistenti colpiscono i pazienti in ospedale e il paziente ustionato è particolarmente suscettibile ad essere colpito da queste infezioni perché - prosegue l'infettivologo - la pelle è il primo meccanismo di difesa e se manca i batteri entrano nel sangue con il rischio di infezioni gravi. Va ricordato che l'acinetobacter baumannii resistente ai carbapenemi è un microrganismo che ha una mortalità superiore al 30-40%. Speriamo che questo antibiotico possa aiutare i feriti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
acinetobacter resistente sulbactam e durlobactam carbapenemasi Crans Montana acinetobacter baumannii
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza