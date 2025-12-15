circle x black
Cerca nel sito
 

Cultura, Ventura (Mic): "radiciculturali.it può aiutare turismo borghi e aree interne"

"Documenti raccolti devono essere un punto di partenza per ulteriori lavori di approfondimento"

Cultura, Ventura (Mic):
15 dicembre 2025 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I dati raccolti e pubblicati da radiciculturali.it sono fondamentali per consentire una conoscenza georeferenziata del patrimonio culturale immateriale. Questo può aiutare uno sviluppo turistico delle aree interne e dei piccoli borghi oltre che rendere noto il patrimonio immateriale ai giovani, perché questo è lo strumento fondamentale per salvaguardarlo. Il patrimonio immateriale si salvaguardia non con i restauri, ma con la trasmissione intergenerazionale". Così Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, intervenendo oggi a Roma presso la Camera dei deputati, all’evento “Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale”, durante il quale è stato presentato il portale radiciculturali.it, la piattaforma digitale in cui si traduce concretamente il lavoro fatto fino ad ora e dedicato alla mappatura di tutto ciò che rientra nel patrimonio culturale immateriale italiano.

“Tra i beni immateriali rientrano tutti quegli elementi legati alla tradizione in continua evoluzione – spiega Ventura – gli elementi rituali e festivi, la musica tradizionale, le danze, il teatro. Anche tutti i saperi artigianali e ciò che è legato alla vita quotidiana. Questo progetto è notevole, ma è un punto di partenza basato sulla disponibilità dei volontari delle Pro loco che hanno una presenza capillare sul territorio. Questo ha consentito di raccogliere molti materiali, molti documenti che devono essere un punto di partenza per ulteriori lavori di approfondimento sulla conoscenza del patrimonio culturale immateriale” conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
patrimonio culturale immateriale turismo borghi aree interne
Vedi anche
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza