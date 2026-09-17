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Da Lisbona ad Atene, i protagonisti della mixology mondiale festeggiano i 13 anni di DryMilano

Compleanno stellare per lo storico locale, con due sere di festa tra special guest, chef e mondo della mixology 20 e 21 settembre, in via Solferino 33

La locandina della prima serata di festeggiamenti del DryMilano e, a destra, Lorenzo Sirabella, chef e manager del locale di via Solferino
La locandina della prima serata di festeggiamenti del DryMilano e, a destra, Lorenzo Sirabella, chef e manager del locale di via Solferino
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17 settembre 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
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DryMilano festeggia il suo tredicesimo compleanno con due serate evento, il 20 e 21 settembre, che riuniscono alcuni dei nomi più interessanti della scena bar internazionale, con un tributo ai protagonisti del panorama food e drink della città. Un traguardo importante, tredici anni di attività, celebrato, come ormai da tradizione, aprendo il proprio bancone a chi negli anni ha condiviso lo stesso spirito di ricerca, qualità e convivialità. DryMilano si conferma luogo di contaminazione, capace di creare affinità e corrispondenze con ospiti che arrivano da alcune delle scene più vive e sorprendenti della mixology internazionale. Non più le solite capitali del cocktail, ma città come Atene, Istanbul, Lisbona, Namur, Oslo, Praga, Salonicco, e Split dove negli ultimi anni sono nati progetti indipendenti capaci di conquistare riconoscimenti internazionali e imporre un'identità forte e riconoscibile.

Con entusiasmo Lorenzo Sirabella e Edris Al Malat accoglieranno al bancone bartender provenienti da: 18.68 Cocktail Boutique (Emanuele Pereira Minez e Bruno Albuquerque de Castro, Lisbona, Portogallo), About Contrasts (Adrian Michalcik, Oslo, Norvegia), Bar Sistema (Ivana Bjelis e Anteo Ivanisevic, Split, Croazia), Barro Negro (Ilias Gkivisis, Atene, Grecia ), Botanical by Alfonse (Valentin Norberg e Charlie Guilliams, Namur, Belgio), Forbina (Jan Budil, Praga, Repubblica Ceca), Mathilda (Vedat Akar e Deniz Olcay, Istanbul, Turchia) e Purovoku Project (Vaggelis Penikis, e Achilleas Thanasoudas, Salonicco, Grecia). I bartender protagonisti si alterneranno in coppia dalle 8 pm alle 12 am. Consigliata prenotazione. La seconda serata è un tributo alla città e ai protagonisti del mondo hospitality, un’occasione per celebrare l'incontro tra cucina e mixology, con chef e bartender di alcuni tra i luoghi più amati di Milano. I lievitati saranno a cura di Matteo Trapasso (TraMa, Micropanificio Artigianale); gli chef Matteo Corridori (Roteo), Paolo De Simone (Modus), Roberto Godi (Sea Signora), Moris La Greca (Terrazza PanEvo), Vincenzo Lebano (Terrazza Gallia), Cesare Murzilli (Portrait), Guido Paternollo (Pellico 3), Pasquale Nastri (Porco Brado) e Alberto Tasinato (L'Alchimia) porteranno i loro piatti più iconici, mentre Stefano Guizzetti (Ciacco) ingolosirà gli ospiti con i gusti speciali dei suoi gelati.

Al bancone si alterneranno gli amici di Bob e poi Luca Ardito (Carlton), Fabio 'Benjamin' Cavagna (1930), Tommaso Cecca (Camparino), Alberto Corvi (Casa Tobago), Abi El Attaoui (Ceresio 7), Andrea Gilardo (Moebius), Cristian Lodi (Milord), Edoardo Nono (Rita's Cocktail), Matteo Paulillo (Sogni), Nicola Romiti (The Doping Club), Dario Schiavoni (BYit), Leo Sculli (Niks) e Riccardo Speranza (Ronin). Si ringrazia Antonio Basile (Pariani Ferno 1953) che realizzerà la torta speciale di compleanno. Dalle 6 pm fino all’1 am, serata su invito. “Come ormai da tradizione il nostro compleanno è l’occasione per celebrare la nostra comunità, offrire una serata fuori dal comune ai nostri ospiti e confermare il nostro impegno e la nostra passione al servizio dello stare bene” commenta Lorenzo Sirabella, chef e manager di DryMilano. Tredici anni di attività non sono solo un numero: sono il racconto di una delle pizzerie più premiate d’Italia, e non solo, ma anche la storia di un locale che ha saputo diventare punto di riferimento per la mixology internazionale, capace di richiamare a sé un numero sempre più ampio di professionisti, appassionati e curiosi. Per questa edizione, DryMilano ha scelto di accogliere quasi quaranta realtà diverse, tra ospiti internazionali e miscelazione di qualità nel nome del pairing innovativo.

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