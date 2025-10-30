circle x black
Video hard e sesso con minori, assolta in Appello maestra di Bari: potrà tornare a insegnare

Daniela Casulli è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato"

Daniela Casulli - (Foto dal suo profilo Facebook)
Daniela Casulli - (Foto dal suo profilo Facebook)
30 ottobre 2025 | 11.58
E' stata assolta in Corte di Appello a Bari, "perché il fatto non costituisce reato" Daniela Casulli, la maestra che nel 2021 era stata arrestata e sottoposta ai domiciliari con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne e poi condannata a sette anni e tre mesi nel 2024 in primo grado.

Sul web era conosciuta come 'zia Martina'. Secondo le accuse avrebbe adescato dei minorenni nel capoluogo pugliese. Con uno di loro avrebbe fatto sesso in un bed and breakfast alla presenza di altri due più piccoli. Le immagini sarebbero state filmate e trasmesse su un social. Ora la maestra, che non era docente dei ragazzi, potrebbe tornare a insegnare.

Il post di Daniela Casulli su Facebook

"La Corte d’Appello, con questa assoluzione piena, ha voluto ristabilire il valore della giustizia e della legalità, prendendo chiaramente le distanze da una gestione del processo che aveva mostrato gravi criticità", scrive su Facebook l'insegnante. "È una decisione che riafferma che a Bari la giustizia esiste, che i principi della Costituzione e del giusto processo non sono parole astratte, ma garanzie concrete per ogni cittadino".

