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De Luca (Aises): "Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica"

07 maggio 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
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"In tempi così difficili, in cui le grandi istituzioni vengono messe in pericolo e delegittimate, vogliamo dare un segnale di alta testimonianza premiando Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, una figura che incarna i valori della Repubblica e il senso del dovere di chi lavora nel silenzio operoso e non sotto i riflettori". Lo ha dichiarato Valerio De Luca, Presidente della Fondazione AISES e Direttore della SPES Academy "Carlo Azeglio Ciampi", a margine della consegna del premio SPES 2026 ad Ugo Zampetti. Il premio è stato istituito dalla Fondazione AISES e ideato dalla presidente Giuseppina Rubinetti.

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