Derthona Dialoga, Toni Capuozzo racconta la guerra ai ragazzi e agli adulti

Martedì 8 aprile, alle ore 21:00, nella Sala Ridotto del Teatro Civico di Tortona (Alessandria), si terrà il primo appuntamento della rassegna Derthona Dialoga, che avrà come protagonista il giornalista e reporter Toni Capuozzo. Il friulano sarà a Tortona per presentare il suo ultimo libro, "Cos'è la guer- ra? I conflitti spiegati ai ragazzi e ai grandi", edito da Signs Publishing. Inoltre, alle ore 17:00, incontrerà gli studenti tortonesi nella sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”.

"Vogliamo creare una rassegna con ospiti di assoluto rilievo - si legge in una nota diffusa da Fabio Morreale, assessore alla Cultura del Comune di Tortona - Apriremo l’incontro con un interprete della cultura italiana come Capuozzo, che porterà il pubblico tra i conflitti e le guerre che ha vissuto in prima persona, raccontandoli con la penna e con la telecamera. Dal 1979 è stato testimone diretto sui campi di battaglia, partendo dal quotidiano Lotta Continua, passando per Panorama Mese, Epoca e arrivando alla vicedirezione del Tg5, facendo della libertà la propria cifra stilistica".

"Il nostro intento – prosegue Morreale – è quello di dare a Tortona un’importante occasione anche dal punto di vista culturale, creando momenti di confronto e approfondimento su grandi temi del nostro tempo. Discutere di idee, libri e concetti è fondamentale per la crescita di una comunità e soprattutto delle generazioni future. Inoltre, l’incontro in Biblioteca offrirà anche ai più giovani l’opportunità di dialogare direttamente con chi ha attraversato il mondo per illustrare racconti sull’epoca in cui viviamo".