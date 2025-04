Design, Calise (Gruppo Fs): "Raccontiamo i cantieri incontrando l’arte"

“Oggi raccontiamo i nostri cantieri in modo diverso dal solito. Lo facciamo incontrando l'arte perché il gruppo FS da sempre sostiene la cultura e si fa motore della cultura”. Queste le parole di Alessandra Calise, responsabile comunicazione e relazioni esterne del Gruppo Fs, in occasione della presentazione dell’opera “Pensiero Binario”, realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Lorenzo Madonini per il Gruppo Fs Italiane. Un progetto che rappresenta il connubio tra tradizione e innovazione, simboleggiando la missione del Gruppo FS nel costruire il presente e il futuro della mobilità del Paese.