Difesa, rinviato summit a Roma dell'11 settembre per evolversi situazione geopolitica

L'evento organizzato dal Sole24Ore in partnership con le principali aziende del settore avrebbe dovuto tenersi all'Auditorium Parco della Musica

Militari (Foto 123Rf)
26 agosto 2025 | 19.17
Redazione Adnkronos
Rinviata la prima edizione del Defence Summit, evento organizzato dal Sole24Ore in partnership con le principali aziende del settore che avrebbe dovuto tenersi l'11 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La decisione di rimandare la manifestazione, che avrebbe dovuto coinvolgere i maggiori attori italiani e internazionali del settore, dai decisori politici ai rappresentanti delle principali aziende, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata presa collegialmente dagli organizzatori in considerazione "dell'evoluzione della situazione geopolitica internazionale".

