Direttore Avventure nel Mondo, 'scioccati da morte Patrizia, una vita dedicata ai viaggi'

"La notizia ci è arrivata ieri sera tardi, siamo ancora scioccati. E' stato un colpo. Avevo visto Patrizia appena una settimana fa, prima che partisse. Cosa ricorderò di lei? La sua personalità, la sua forza, il suo sorriso". Quando Paolo Nugari, direttore di Avventure nel Mondo, racconta all'Adnkronos chi era Patrizia Crisolini Malatesta, sua coordinatrice da 18 anni, lo fa senza riuscire a trattenere fino all'ultimo le lacrime. "Era partita per l'Havana martedì 14 - spiega - sarebbe rientrata a Roma il 4 febbraio. Questo era il suo settantesimo viaggio come coordinatrice per noi". Romana, 67 anni, Patrizia aveva dedicato la sua vita a viaggiare. E viaggiando, ieri ha trovato la morte insieme all'autista del minibus nel quale si trovava insieme a sei viaggiatori in un incidente a Cuba.

"Patrizia non era nostra dipendente ma in qualità di coordinatore si rendeva disponibile ad accompagnare un gruppo in destinazioni che fossero a lei congeniali. Non percepiva uno stipendio - spiega il direttore - ma da accompagnatrice viaggiava a nostre spese per il puro piacere di immergersi in tradizioni, culture e religioni diverse, lasciando a casa le comodità e le consuetudini. L'esperienza di Patrizia era decennale, eppure mai stanca, amava coordinare i gruppi, condividere la sua passione per i viaggi ed era una frequentatrice assidua della sede a lungotevere Testaccio, dove facciamo riunioni di aggregazione di gente cui piace parlare di viaggi. Era una presenza fissa, raccontava le sue esperienze, condivideva ricordi e immagini. La sua era una personalità molto forte, ma proiettata alla conoscenza e alla condivisione con gli altri. Era molto autorevole, trainante, sempre entusiasta. Instancabile, quest'anno aveva già fatto cinque viaggi e sarebbe ripartita per le Maldive ad aprile". "Era benvoluta da tutti", aggiunge visibilmente commossa una dipendente di Avventure nel Mondo. (di Silvia Mancinelli)