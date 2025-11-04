circle x black
Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa: "Scelto luogo simbolo del potere economico"

L'uomo ha affermato davanti al pm di non conoscere la donna ma di averla colpita perché si trovava in piazza Gae Aulenti, volendo colpire attraverso di lei il contesto nel quale si trovava. È stato trasferito nel carcere di San Vittore

L'uomo che ha confessato di aver accoltellato la 43enne a Milano
L'uomo che ha confessato di aver accoltellato la 43enne a Milano
04 novembre 2025 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ha confessato il 59enne, accusato di aver accoltellato una donna di 43 anni in Piazza Gae Aulenti a Milano. L'uomo, in maniera lucida, davanti al pm ha ricondotto il gesto a un forte risentimento nei confronti della comunità di recupero che lo scorso giovedì lo aveva allontanato per cattiva condotta, e all'insofferenza per il licenziamento subito 10 anni prima da parte di un'azienda di programmazione informatica per cui lavorava.

Il 59enne avrebbe premeditato l’aggressione in un luogo simbolo del potere economico, ovvero accanto al palazzo dell'Unicredit. In merito alla donna ha specificato che non la conosceva e che l'ha aggredita per mera scelta casuale, volendo colpire, attraverso lei, il contesto nel quale si trovava.

Il fatto che la donna lavorasse all'interno del palazzo Unicredit è un fattore del tutto estemporaneo. Sono tuttora in corso attività investigative coordinate dalla Procura di Milano tese a contestualizzare il racconto emerso. A parziale riscontro, i carabinieri hanno rinvenuto la giacca utilizzata al momento dell’aggressione e successivamente abbandonata nei pressi dell’Esselunga di viale Famagosta. È emerso, inoltre, che il soggetto era libero, avendo espiato la pena. Si trovava in comunità per un percorso di reinserimento.

Al termine dell'interrogatorio condotto dal sostituto procuratore Maria Cristina Ria, il 59enne è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore.

