Donna accoltellata a Milano, oggi l'interrogatorio di Lanni

L'uomo sarà ascoltato a San Vittore dove è detenuto con l'accusa di tentato omicidio aggravato

Vincenzo Lanni - Ipa/Fotogramma
06 novembre 2025 | 09.56
Redazione Adnkronos
E' in programma per la mattina di oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 10 nel carcere di San Vittore, l'interrogatorio di convalida per Vincenzo Lanni, 59 anni, accusato del tentato omicidio aggravato di una donna, accoltellata alla schiena, lunedì mattina in piazza Gae Aulenti.

La giudice per le indagini preliminari di Milano Rossana Mongiardo dovrà pronunciarsi sulla richiesta di convalida del fermo firmata dalla pm Cristina Ria e sulla misura cautelare del carcere per l'uomo che già dieci anni fa ha accoltellato due pensionati in provincia di Bergamo e a cui è stato riconosciuto un vizio parziale di mente. Intanto, migliorano le condizioni di salute della donna ricoverata al Niguarda.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio tentato omicidio aggravato donna accoltellata milano
