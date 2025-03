Tragedia a Petrosino, nel trapanese, dove una donna di 62 anni è morta dopo essere stata azzannata dal suo cane. In un primo tempo si credeva che la vittima, Erina Licari di 62 anni, fosse stata aggredita da un randagio, invece a ucciderla è stato il suo meticcio.

La donna, come hanno ricostruito gli inquirenti, era andata nel garage dell'abitazione, un casolare in campagna, per dare da mangiare al cane quando è stata aggredita. Il cane l'ha azzannata al volto e non ha dato scampo della donna. A trovarla senza vita è stato il marito, al suo ritorno a casa.