Era infreddolita e in evidente stato confusionale. E' stata ritrovata grazie al lavoro congiunto dei carabinieri di Pontremoli, la Guardia costiera di La Spezia e i sommozzatori dei vigili del fuoco

Quando i soccorritori l'hanno trovata era in evidente stato confusionale. Infreddolita, da ore rimasta ferma su uno scoglio vicino a San Terenzo senza riuscire a tornare a casa. Secondo quanto riporta 'La Nazione' la scomparsa della signora, originaria di Pontremoli, era stata denunciata dal marito in apprensione.

Il salvataggio

Le ricerche della donna si sono concentrate nella spiaggia di San Terenzo, frazione di Lerici in provincia di La Spezia, dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali da parte dei carabinieri di Pontremoli. La capitaneria di Porto di La Spezia ha utilizzato un elicottero e una motovedetta per soccorrerla, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea per le cure. Secondo quanto riporta il quotidiano toscano era "in ipotermia".