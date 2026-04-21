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Dossieraggi, sequestrati migliaia di documenti: analisi su cellulari e pc

Tutto questo materiale, “una gran massa di dati – spiegano gli inquirenti – verrà analizzato per trovare eventuali elementi utili alle indagini”

Ros - (Fotogramma/Ipa)
Ros - (Fotogramma/Ipa)
21 aprile 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono migliaia i documenti e file, sequestrati dai carabinieri del Ros durante le perquisizioni compiute ieri nell’ambito dell’indagine della procura di Roma sulla ‘squadra Fiore’. Gli investigatori analizzeranno anche computer e cellulari sequestrati a undici persone, fra cui Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis con un passato anche nell’Aisi, indagato per peculato e accesso abusivo a sistema informatico. Tutto questo materiale, “una gran massa di dati – spiegano gli inquirenti – verrà analizzato per trovare eventuali elementi utili alle indagini”.

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A piazzale Clodio intanto nelle prossime ore potrebbe tenersi un incontro fra inquirenti e investigatori per fare il punto e decidere i prossimi passi da compiere.

Nell’indagine romana si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Le perquisizioni riguardano anche il filone di indagine dello stesso procedimento in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi.

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Dossieraggi dosssieraggi roma cronaca news Giuseppe Del Deo
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