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Dua Lipa, bufera su titolo del Telegraph su matrimonio a Palermo 'nel covo della mafia'. Schifani: "Non basta correzione, servono scuse"

Il governatore siciliano lamenta il danno d'immagine enorme arrecato all'isola e ai suoi abitanti

Dua Lipa e Callum Turner - Fotogramma Ipa
Dua Lipa e Callum Turner - Fotogramma Ipa
06 giugno 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Scoppia la polemica in Sicilia sul titolo del giornale 'Telegraph' sul matrimonio di Dua Lipa a Palermo. Oggi il giornale titola 'Le nozze di Dua Lipa nei luoghi della mafia'. Poi la correzione. Ma al governatore Schifani non basta. "Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l'inaccettabile riferimento al "covo della mafia" con l'espressione "ex covo della mafia".

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Schifani: "Correzione doverosa, ma non basta: vogliamo le scuse"

Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate- dice -. Tuttavia, questa modifica non basta. Il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico". "Le nozze di Dua Lipa hanno acceso i riflettori internazionali sulle bellezze e sulle eccellenze della Sicilia. È quindi ancora più grave che una testata prestigiosa abbia scelto di richiamare un cliché che mortifica un intero popolo. Per questo ritengo che la semplice correzione del titolo non sia sufficiente. Mi aspetto dal Telegraph delle scuse ufficiali alla Sicilia e ai siciliani. Il rispetto per la verità dei fatti e per la dignità di una comunità non può essere considerato un dettaglio editoriale", conclude il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

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