circle x black
Cerca nel sito
 

Ebola, l'allarme di Bassetti: "E' un disastro, siamo solo all'inizio"

"La situazione Ebola in Africa è molto peggio di come chiunque potesse immaginarla"

Matteo Bassetti - (Fotogramma)
Matteo Bassetti - (Fotogramma)
28 maggio 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il virus Ebola avanza in Congo. In Italia rientra un medico che è stato a contatto con pazienti positivi. Il chirurgo italiano di Medici Senza Fontiere ha eseguito in Repubblica democratica del Congo un intervento salvavita d'urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell'esplosione di una granata. Il bambino è un caso sospetto di Ebola il cui test non è ancora disponibile.﻿ "La situazione Ebola in Africa è molto peggio di come chiunque potesse immaginarla. Guerra, povertà, disorganizzazione sanitaria e pensiero antiscientifico dei potenti del mondo rischiano di diventare detonatori di un disastro sanitario annunciato. E siamo solo all'inizio", dice su X il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

CTA

Ebola è "una malattia seria con una mortalità elevatissima. In Congo si sta diffondendo perché esistono le condizioni per favorirla", dice Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e senatore Pd, ospite di Rai Radio1 a 'Un Giorno da Pecora'. "In questo Paese l'epidemia è fuori controllo, i Paesi industrializzati dovrebbe mandare lì degli esperti e aiutarli con dei soldi, dovremmo impegnarci per aiutarli di più. Per fortuna l'indice di trasmissione è bassissimo, ci si infetta solo quando si assistono i malati terminali".

Il medico italiano

"Non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l'allarme è molto basso nel nostro Paese. Il Ministero è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell'evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionale e locali", afferma una nota del ministero della Salute.

Riflettori accesi sulla chirurga italiana di Medici senza frontiere in missione in Congo, nell'Ituri, rimpatriata come misura precauzionale dopo aver "prestato assistenza d'urgenza a un bambino con una ferita da arma da fuoco che richiedeva cure immediate, successivamente identificato come un caso sospetto di Ebola". La chirurga è "sottoposta a 21 giorni di monitoraggio e follow-up in linea con i protocolli standard di prevenzione e controllo delle infezioni. Va notato che le persone sospette di Ebola non sono considerate contagiose a meno che non sviluppino sintomi", si legge in una nota in cui si specifica che "Msf collabora con operatori specializzati nell'evacuazione medica, incaricati e finanziati dall'organizzazione, per garantire un trasferimento sicuro e cure adeguate in tali situazioni".

Msf, inoltre, "continua ad applicare procedure rigorose per proteggere sia il proprio personale e i pazienti, sia le comunità con cui lavora", precisa l'organizzazione segnalando che "il progetto chirurgico in questione è attivo nell'Ituri dal 2022 ed era già in corso prima della conferma dell’epidemia di Ebola".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ebola epidemia bassetti ebola ebola medico italia
Vedi anche
Roma, a Gualtieri in regalo il noto caschetto del 'super sindaco' - Video
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza