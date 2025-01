Riaprire un'edicola storica, a Roma, e riconsegnare a un quartiere come Testaccio uno spazio in cui trovare, oltre a quotidiani e periodici, iniziativa culturale e senso di appartenenza. Può sembrare un'operazione anticiclica, romantica e fuori dal tempo quella di Edoardo Pariante, un ragazzo di 27 anni che ha ridato vita insieme a un socio coetaneo alla storica edicola di Piazza Testaccio, ribattezzata 'Edicola Emporio'. E' invece anche un'operazione che vuole avere un profilo di business solido e un contenuto economico innovativo.

L'idea, racconta all'Adnkronos Pariante, nasce da una premessa sostanziale: "L'edicola non è morta, ha bisogno però di una struttura e di un flusso di lavoro diversi". Serviva un piano industriale, anche semplice, che rendesse sostenibile l'investimento. Per questo l'edicola ha costruito la sua attività su tre pilastri diversi.

L'editoria 'ordinaria', la vendita di quotidiani e periodici, che in un'edicola nata nel 1905 ha permesso agli abitanti del quartiere e a chi frequenta la piazza di "ritrovare un servizio di base, in un contesto in cui è ancora richiesto e valorizzato".

L'editoria indipendente, di qualità e di nicchia: "Cerchiamo piccoli editori in giro per il mondo che possano soddisfare una domanda che solo riviste bimestrali e trimestrali, focalizzate su temi specifici, possono soddisfare. Con loro lavoriamo con ordini diretti e senza resa", racconta Pariante.

Il terzo pilastro è quello del pop up. "Diventiamo una sorta di agenzia pubblicitaria della piazza, stringendo accordi con aziende che hanno interesse a veicolare in maniera naturale i propri prodotti su un target geolocalizzato. Coinvolgiamo anche altre attività intorno a noi, per migliorare la nostra offerta". L'esperienza fatta nel periodo delle feste di Natale con Nss "ha prodotto due eventi in piazza, uno di apertura e uno di chiusura, con più di duemila presenze".

Il dato interessante, segnala Pariante, è che i tre segmenti che sostengono l'attività di Edicola Emporio "si alimentano a vicenda, trainandosi tra loro e accostando diversi target di età". I prossimi due anni, tanto dura la nuova gestione con opzione di ulteriore rinnovo, diranno se l'intuizione imprenditoriale potrà tradursi in una definitiva rinascita per la storica edicola di Piazza Testaccio. (Di Fabio Insenga)