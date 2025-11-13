circle x black
Cerca nel sito
 

Emanuela Orlandi, c'è il suo corpo nei cunicoli della Casa del Jazz? Avvocata Sgrò: "Così dissero a Pietro"

La legale della famiglia all'Adnkronos: "Quella era la casa di Enrico Nicoletti, siamo nel campo delle suggestioni ma è sempre utile approfondire"

L'ingresso della Casa del Jazz e sulla destra il manifesto di scomparsa di Emanuela Orlandi - Ipa
L'ingresso della Casa del Jazz e sulla destra il manifesto di scomparsa di Emanuela Orlandi - Ipa
13 novembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potrebbe esserci il corpo di Emanuela Orlandi sepolto nei cunicoli sotto la Casa del Jazz a Roma dove da questa mattina sono in corso gli scavi? L'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, non lo esclude del tutto. "Ogni approfondimento che viene fatto in relazione a una persona scomparsa è sempre positivo - afferma all'Adnkronos dopo le attività di scavo iniziate questa mattina - che si tratti del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi o di altre persone di cui non si cui non si conosce la fine".

"Quella era la casa di Enrico Nicoletti ( il cassiere della Banda della Magliana, ndr) e un approfondimento - sostiene Sgrò - sarebbe stato necessario già con la seconda inchiesta della procura di Roma, poi archiviata, sulla scomparsa di Emanuela, nata dalle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex fidanzata di Renato De Pedis, boss della Banda della Magliana. Al momento parliamo di suggestioni ma ogni approfondimento può essere utile".

"Qualsiasi cosa possa trovarsi in quel tunnel è importante per non lasciare nulla di intentato”, insiste l'avvocato Sgrò ricordando poi che Pietro Orlandi "in passato aveva ricevuto una segnalazione che in quel tunnel potessero esserci i resti di Emanuela ma - chiarisce la penalista - si tratta di una delle tante segnalazioni che riferivano di altri mille posti. Siamo nell’ambito della suggestione”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Emanuela Orlandi Caso Orlandi Pietro Orlandi Casa del Jazz Banda della Magliana De Pedis cronaca news
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza