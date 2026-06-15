Energia, Mediapoint & Exhibitions dona 35 ventilatori a Fondazione La ricerca Don Giorgio Bosini Ets

A conclusione dell'edizione 2026 di Nuclear Power-Expo, Hydrogen-Expo e Cybsec-Expo, le tre manifestazioni internazionali di riferimento per l'energia nucleare, l'idrogeno e la cybersecurity che si sono svolte in co-locazione a Piacenza Expo dal 9 all'11 giugno, Mediapoint & Exhibitions ha scelto di trasformare la chiusura delle fiere in un'occasione concreta di vicinanza al territorio. La società genovese, organizzatrice dell'evento, ha donato 35 ventilatori alla Fondazione La ricerca Don Giorgio Bosini Ets di Piacenza.

I ventilatori sono stati consegnati nelle scorse ore direttamente agli operatori delle diverse strutture della Fondazione e distribuiti nelle stanze degli ospiti e negli uffici delle équipe terapeutiche, dove troveranno impiego immediato nei mesi estivi. Destinatari della donazione sono le comunità terapeutiche e assistenziali che la Fondazione gestisce a favore di persone con dipendenze, mamme con bambini, pazienti con comorbilità psichiatriche e malati di Aids, nonché i servizi di counseling e di prevenzione del disagio sociale. Diretta dall'attuale presidente pro-tempore Enrico Corti, Fondazione La ricerca Don Giorgio Bosini Ets opera a Piacenza dal 1980 con una missione radicata nella fiducia nella persona e nella sua capacità di rinascita. Nel corso dei decenni ha sviluppato un sistema integrato di comunità residenziali, servizi di prossimità e interventi formativi sul territorio, riconosciuto dalle istituzioni locali e regionali per competenza professionale e funzione sociale.

"Siamo felici che questi ventilatori possano essere utili alle persone che la Fondazione La ricerca accoglie ogni giorno nelle proprie strutture -ha dichiarato Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions-. Il lavoro che svolge la Fondazione -la cura, l'ascolto, il sostegno alle fragilità- merita rispetto e riconoscimento. Questo piccolo gesto vuole essere un segno di vicinanza e ringraziamento a chi ogni giorno porta avanti, con dedizione, professionalità e competenza una missione sociale di grandissimo valore per la comunità piacentina e non solo".