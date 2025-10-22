circle x black
Varriale: "Lei folle di gelosia, mi distruggeva casa ma non l'ho toccata"

Il giornalista sentito in aula nel processo che lo vede imputato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna

Enrico Varriale (Fotogramma)
22 ottobre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
"La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita". Lo ha detto Enrico Varriale, sentito oggi in aula nel processo che lo vede imputato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. I fatti risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022.

Secondo l’accusa, il giornalista televisivo, già condannato lo scorso giugno a 10 mesi, pena sospesa per le accuse di stalking e lesioni nei confronti della sua ex, "con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a farle perdere i sensi e causandole lesioni". Al giornalista viene contestato inoltre di aver contattato la vittima anche con "numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social".

Oggi Varriale si è difeso in aula dicendo di non aver mai minacciato né picchiato la donna, con cui ha avuto una relazione durata circa quattro mesi. "Si era presentata con un messaggio su Facebook e abbiamo iniziato a frequentarci, ma spesso poi non ci sentivamo per settimane, perché lei era gelosissima, specie se vedeva i miei ‘like’ sui social". Varriale, difeso dagli avvocati Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, ha ricordato quanto accaduto l’8 dicembre 2021. "Nel pomeriggio è venuta a casa mia e si è chiusa in bagno con il mio telefono e dopo aver trovato alcuni messaggi fra me e una mia amica è andata via molto arrabbiata. Quella stessa sera poi - ha proseguito Varriale rispondendo alle domande del pm e degli avvocati - è tornata a casa mia e trovandomi con un’amica prima ha iniziato a offendere lei e poi a distruggere tutto quello che ho in casa. Non sapevo come fermarla, tentavo di contenerla e lei a un certo punto ha detto che l’avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un’ambulanza ed è andata via. Dopo quanto successo la mia ex e mia figlia mi hanno proposto di andare a stare per qualche giorno a casa loro e così ho fatto", ha concluso.

