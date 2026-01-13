E’ indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. I carabinieri, coordinati dalla procura di Civitavecchia, hanno sequestrato l'auto e il telefono cellulare dell’uomo. E’ stato proprio il marito a denunciare la scomparsa della donna il 9 gennaio e le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono scattate subito, anche sul lago di Bracciano. A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire.

Leggi anche Scomparsa da Anguillara la 41enne Federica Torzullo, si indaga per omicidio