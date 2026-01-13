A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire
E’ indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. I carabinieri, coordinati dalla procura di Civitavecchia, hanno sequestrato l'auto e il telefono cellulare dell’uomo. E’ stato proprio il marito a denunciare la scomparsa della donna il 9 gennaio e le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono scattate subito, anche sul lago di Bracciano. A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire.