circle x black
Cerca nel sito
 

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, marito indagato per omicidio

A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire

Carabinieri (Fotogramma/Ipa), a destra Federica Torzullo
Carabinieri (Fotogramma/Ipa), a destra Federica Torzullo
13 gennaio 2026 | 08.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara, in provincia di Roma, di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. I carabinieri, coordinati dalla procura di Civitavecchia, hanno sequestrato l'auto e il telefono cellulare dell’uomo. E’ stato proprio il marito a denunciare la scomparsa della donna il 9 gennaio e le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono scattate subito, anche sul lago di Bracciano. A quanto si apprende, ci sarebbe un video che riprende la donna entrare in casa senza più uscire.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
federica torzullo federica torzullo scomparsa federica torzullo anguillara anguillara donna scomparsa
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza