Coppa Italia, oggi Roma-Torino - Diretta

I giallorossi sfidano i granata agli ottavi

Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio in Coppa Italia per la Roma. Oggi, martedì 13 gennaio, i giallorossi sfidano il Torino - in diretta tv e streaming - all'Olimpico negli ottavi di finale della coppa nazionale. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria casalinga di Serie A contro il Sassuolo per 2-0 grazie ai gol di Koné e Soulé, mentre quella di Baroni ha perso con lo stesso risultato a Bergamo, nell'ultimo turno di campionato, contro l'Atalanta.

La vincente della sfida tra Roma e Torino affronterà, ai quarti di finale di Coppa Italia l'Inter.

