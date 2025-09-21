circle x black
Equinozio di autunno 2025, quando inizia la nuova stagione

L'equinozio d'autunno non cade sempre il 21 settembre come pensano in molti. Oggi non inizia la nuova stagione

Autunno a Milano - Fotogramma / Ipa
21 settembre 2025 | 08.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nonostante in molti siano convinti che oggi sia il primo giorno di autunno non è così. C'è ancora un giorno di tempo per salutare l'estate. L'equinozio d'autunno, che segna l'inizio della nuova stagione astronomica, è atteso per domani, lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20.30. In questo giorno, il ciclo di luce e buio si equilibra, con 12 ore di luce e 12 ore di notte in tutto il mondo.

Significato di 'equinozio'

Il termine "equinozio" deriva dal latino 'aequa nox', significando "notte uguale al giorno". Questo fenomeno si verifica quando il Sole attraversa l'equatore celeste, dando luogo a una parità tra giorno e notte.

La rotazione della Terra sul suo asse, inclinato di circa 23,27 gradi, è alla base dell'alternanza tra giorno e notte. L'inclinazione dell'asse terrestre determina i cambiamenti stagionali e la variazione di temperatura.

Perché la data dell'equinozio può cambiare ogni anno

L'equinozio d'autunno non cade sempre il 21 settembre. Essendo influenzato dalla durata dell'anno solare, può verificarsi tra il 21 e il 24 settembre. Tale variazione è dovuta anche agli anni bisestili e alle discrepanze temporali nel calendario. Nel 2025 l'equinozio d'autunno cade il 22 settembre ed è effettivamente la data più comune per questo fenomeno ma non è fissa: le date e gli orari degli equinozi cambiano di anno in anno.

