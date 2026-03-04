circle x black
Escavatore si ribalta, operaio morto schiacciato nel Bresciano

La vittima aveva 58 anni

Ambulanza - FOTOGRAMMA
04 marzo 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo escavatore che si è ribaltato. L'infortunio mortale è avvenuto intorno alle 13 di oggi a Brescia, in un cantiere di via Roberto Ardigò. Lo fa sapere in una nota l'azienda regionale di emergenza e urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, automedica e ambulanza. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per la vittima, di 58 anni, se non constatarne la morte. Soccorso sul posto ma non portato in ospedale anche un 52enne, non coinvolto nell'infortunio.

