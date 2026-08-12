L'avvocato Pillon: "Nathan e Catherine ringraziano di cuore il Santo Padre e auspicano che il suo intervento nella vicenda possa favorire il ritorno urgente in famiglia dei tre figli già per queste vacanze estive"
Papa Leone XIV ricorda "nelle sue preghiere" la 'famiglia nel bosco'. Leone XIV ha risposto a una lettera inviata il 28 maggio scorso al pontefice da Nathan e Catherine in cui i genitori chiedevano il suo interessamento e le sue preghiere per la vicenda che aveva coinvolto i loro figli. "Nella missiva -rende noto l'avvocato della famiglia, Simone Pillon - avevano anche ringraziato il Papa per le parole ferme usate nella sua enciclica circa il 'diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di educazione e formazione impartita ai loro figli'".
Oggi "è pervenuta la risposta di papa Leone che assicura 'di aver preso nota del contenuto della loro lettera' e di 'ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere'". Nathan e Catherine "ringraziano di cuore il Santo Padre per la Sua paterna attenzione e le preghiere, e auspicano che il suo intervento nella vicenda possa favorire il ritorno urgente in famiglia dei tre figli già per queste vacanze estive. Ringraziano anche per le numerosissime attestazioni di solidarietà e preghiere che continuano a ricevere da tutta Italia", conclude Pillon.