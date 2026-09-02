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Famiglia nel bosco, lo psichiatra e perito: "Rientro a tappe bimbi unica strada percorribile"

Il commento del perito di parte della famiglia Trevallion dopo la decisione del Tribunale dei minorenni

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - Ipa
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - Ipa
02 settembre 2026 | 16.22
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

"Con la decisione del Tribunale, la famiglia resta ancora nel tunnel disgraziato ma finalmente intravede una luce". Così lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della famiglia nel bosco, commentando la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila nei confronti dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, con il progressivo riavvicinamento dei bimbi: da ottobre pernotti in famiglia.

"A questa luce - spiega- si aggrappano due genitori stremati e sull’orlo del collasso emotivo. Tuttavia il rientro a tappe dei bimbi, in questa situazione, è l’unica strada percorribile. Trovo inoltre significativa la possibilità che i bimbi possano incontrare i genitori nel luogo primario, dove hanno gustato la felicità dei giochi in armonia con la natura e con gli amatissimi animali. Incoraggio Nathan e Catherine a collaborare e a percorrere con fiducia l’ultimo tratto del tunnel sopportando il dolore e lo strazio che dovranno ancora patire nell’attesa che, come scrive Catherine, 'sorga una nuova alba'.

"Personalmente - conclude Cantelmi - ritengo che tutta la vicenda sia sproporzionata perché siamo in presenza di genitori non abusanti, non maltrattanti e non delinquenti e il collocamento in casa famiglia costituisce nel complesso una pagina molto triste per l’Italia".

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famiglia nel bosco rientro a tappe Tribunale dei minorenni
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