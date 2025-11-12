circle x black
Famiglia morta per il crollo del campanile di Accumuli durante il terremoto: condannato l'ex sindaco

La condanna in Appello a 8 mesi per disastro e crollo colposo. Prescritto, invece, l'omicidio colposo

Due abitanti di Accumoli dopo il terremoto (Fotogramma)
12 novembre 2025 | 19.18
Redazione Adnkronos
Una condanna in Appello per il crollo del campanile di Accumoli durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha causato la morte dell'intera famiglia Tuccio, padre madre e due bambini, uno di 8 anni e l'altro di nove mesi. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Stefano Petrucci, all'epoca sindaco di Accumoli. Confermata, invece, l'assoluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile. In primo grado Petrucci e Buzzi insieme ad altri cinque imputati, la cui posizione non era stata appellata, erano stati assolti dal Tribunale di Rieti.

L'ex sindaco di Accumoli è stato condannato a 8 mesi per il disastro e crollo colposo, mentre è stata dichiarata la prescrizione per l'omicidio colposo.

