Farmaci, Aceti (Salutequità): "Serve un aggiornamento continuo e integrato di terapie e test"

“Il sistema di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza è troppo lento, burocratico e ingessato: l’ultimo aggiornamento è arrivato dopo nove anni e non riesce a seguire l’evoluzione dei bisogni delle persone, delle tecnologie e del quadro epidemiologico.” Lo ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo all’evento 'Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso', organizzato da Salutequità a Roma. “Il problema - ha aggiunto - è particolarmente evidente nella medicina di precisione: l’Aifa può autorizzare e rimborsare farmaci innovativi, anche in oncologia e per le malattie rare, mentre i test genetici necessari per individuare i pazienti che possono beneficiarne seguono un percorso distinto e arrivano più tardi. Così si rischia di avere il farmaco, ma non il test per accedervi".

"È necessario che le decisioni sulla rimborsabilità dei farmaci e dei test procedano contestualmente, attraverso un meccanismo integrato e dinamico. La questione, mentre è in discussione la legge di Bilancio, non può essere rinviata, altrimenti le terapie personalizzate diventano un’opportunità per pochi e si perdono concrete possibilità di cura", ha concluso il presidente di Salutequità.