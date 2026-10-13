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Farmaci, Luppi (Msd): "Uno scudo per proteggere i neonati dal Rsv"

Sull'approvazione Aifa di clesrovimab, 'tecnologia sicura e universale contro il virus respiratorio sinciziale'

Nicoletta Luppi - (Adnkronos)
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13 ottobre 2026 | 17.37
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

“"Siamo qui per dare una risposta ai primissimi giorni di vita dei bambini e delle bambine, un momento in cui potrebbero contrarre il virus respiratorio sinciziale (Rsv), una patologia che rischia di segnare in maniera negativa il loro primo ingresso nel mondo. Vogliamo contrastare questa malattia infettiva con una risposta straordinaria dal punto di vista delle scoperte scientifiche, mettendo a disposizione dei genitori e dei neonati l'opportunità di proteggersi da questa terribile infezione. È una sorta di 'secondo abbraccio' che offriamo dopo quello della mamma, del papà e dei nonni: un secondo abbraccio che diventa uno scudo contro l'Rsv. Si tratta di una risposta straordinaria all'insegna della scienza e dei tanti investimenti che continuiamo a sostenere perché la salute, lungo tutto l'arco della vita, non è mai abbastanza". Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo all'incontro con la stampa promosso oggi a Roma dalla farmaceutica in occasione dell'approvazione da parte di Aifa - Agenzia italiana del farmaco dell'anticorpo monoclonale clesrovimab.

Questa nuova tecnologia "rappresenta una protezione sicura e universale in quanto non è legata al peso del bambino", sottolinea Luppi. Msd, "oltre ad aver reso disponibile la soluzione alle Regioni italiane che ne hanno fatto richiesta", sta portando avanti "una campagna di corretta informazione e comunicazione per far conoscere l'esistenza di questa innovazione. L'obiettivo - conclude - è mettere in sicurezza i più piccoli e, al tempo stesso, garantire la serenità di mamme, papà e nonni".

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Rsv Farmaci Anticorpo monoclonale clesrovimab
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