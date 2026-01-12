Sono in corso le ricerche, della giovane si sono perse le tracce dall'8 gennaio. Non si esclude alcuna ipotesi
Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, l'8 gennaio scorso. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati presso l'abitazione della donna e l'appartamento è stata sequestrato. Le indagini sono in corso, il telefono di Federica risulta spento. Gli investigatori sono a caccia di ogni elemento.
Al momento del suo allontanamento da casa, Federica Torzullo aveva con sé i documenti. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Federica, scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma", è l'appello di Penelope Lazio, l'associazione che si occupa di persone scomparse. La donna è alta 1,80, pesa circa 80 chili, è di corporatura media, ha capelli castani e occhi neri. Federica ha un tatuaggio sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.
La procura di Civitavecchia, a quanto si apprende, ha aperto un'inchiesta. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio. Al momento gli inquirenti indagano per chiarire se si tratti di un allontanamento volontario o altro, senza escludere nessuna ipotesi. Sul caso si è attivata anche la prefettura. Il marito di Federica Torzullo, in contatto con l'associazione Penelope Lazio, è in apprensione. "Non era mai successo prima d'ora che si allontanasse", avrebbe detto l'uomo. L'auto della donna è rimasta a casa e finora non è apparsa alcuna attività di Federica sui social.