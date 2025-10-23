Sono state trasmesse dal Tg1 le immagini choc dell'aggressione alla periferia nord di Milano, costata la vita a Luciana Ronchi. Nel filmato il 64enne Luigi Morcaldi, che ha confessato di aver ucciso l'ex moglie, viene ripreso mentre colpisce brutalmente la vittima. Nel video lo si vedere arrivare e avvicinarsi alla donna che cerca di evitarlo. Lui la accoltella per 14 volte. C’è stato un particolare accanimento sul volto" dice il procuratore capo di Milano Marcello Viola. Nonostante l'intervento di due passanti, per lei non ci sarà più nulla da fare.

ESCLUSIVA TG1 – Le immagini shock dell’aggressione a Milano: Luigi Morcaldi, che ha confessato di aver ucciso l’ex moglie, ripreso mentre colpisce brutalmente la vittima.#Tg1 pic.twitter.com/hakfiTmmux — Tg1 (@Tg1Rai) October 23, 2025

Il delitto viene ripreso dalle telecamere di via Grassini nel quartiere di Bruzzano. Il 64enne è stato riconosciuto dalle persone che hanno assistito all'aggressione che si è rivelata mortale e lui stesso ha confessato, in un lungo interrogatorio, la sua responsabilità: "Sono un assassino".