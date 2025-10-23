circle x black
Femminicidio Luciana Ronchi, le immagini choc dell'aggressione a Milano: l'esclusiva del Tg1 - Video

L'immagine dal video in esclusiva del Tg1
23 ottobre 2025 | 21.20
Redazione Adnkronos
Sono state trasmesse dal Tg1 le immagini choc dell'aggressione alla periferia nord di Milano, costata la vita a Luciana Ronchi. Nel filmato il 64enne Luigi Morcaldi, che ha confessato di aver ucciso l'ex moglie, viene ripreso mentre colpisce brutalmente la vittima. Nel video lo si vedere arrivare e avvicinarsi alla donna che cerca di evitarlo. Lui la accoltella per 14 volte. C’è stato un particolare accanimento sul volto" dice il procuratore capo di Milano Marcello Viola. Nonostante l'intervento di due passanti, per lei non ci sarà più nulla da fare.

Il delitto viene ripreso dalle telecamere di via Grassini nel quartiere di Bruzzano. Il 64enne è stato riconosciuto dalle persone che hanno assistito all'aggressione che si è rivelata mortale e lui stesso ha confessato, in un lungo interrogatorio, la sua responsabilità: "Sono un assassino".

