Ferrovienord, proseguono i lavori di raddoppio ferroviario sulla tratta Gemonio - Cittiglio

Procedono le attività per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Gemonio - Cittiglio sulla linea Varese - Laveno di Ferrovienord. Il cantiere avanza con interventi in diverse aree del tracciato.

Proseguono le opere per l’allargamento della sede ferroviaria nella tratta del raddoppio nel comune di Gemonio, sia sul lato destro sia sul lato sinistro del binario già esistente per predisporre lo spazio necessario per l’inserimento del secondo binario. Nel tratto antecedente la stazione di Gemonio avanza l’attività di scavo della scarpata vicina al binario in esercizio che viene realizzata durante le interruzioni notturne del traffico ferroviario. Nella stazione di Gemonio sono in costruzione i muri di contenimento per la nuova banchina e le strutture della nuova banchina.

Nelle aree limitrofe a via IV Novembre procedono i lavori di adeguamento dei sottoservizi (nuovo sistema di smaltimento acque bianche e nere da parte di Alfa) interferenti con il raddoppio. Questo intervento è propedeutico alla realizzazione dei nuovi muri, che permetteranno la realizzazione dell’allargamento per il nuovo binario pari.

Per realizzare il futuro muro di sostegno tra la via Cesare Battisti e il passaggio a livello di via IV Novembre sono in corso gli scavi della pista di cantiere che permetterà la realizzazione dei micropali e il relativo muro di contenimento. In via Sereni proseguono le opere di scavo per la futura realizzazione del muro di contenimento e contestualmente avanzano le attività formazione del rilevato ferroviario.

L'intervento prevede, oltre la realizzazione del secondo binario, l’adeguamento della stazione di Gemonio, la realizzazione di un ponte ferroviario sulla Sp 394, il rifacimento della passerella pedonale in via Verdi – via Battisti a Gemonio e la modifica della viabilità locale. La conclusione del cantiere è prevista per l’inizio del 2027. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/

Per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni di Ferrovienord è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito alla pagina: https://www.ferrovienord.it/segnalazioni-e-reclami/. Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna è stato aperto un 'Info point cantieri', uno spazio di dialogo e luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di Ferrovienord. L’Info point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30). Sarà chiuso da lunedì 22 dicembre per le festività natalizie per riaprire mercoledì 7 gennaio.