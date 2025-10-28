circle x black
Fnm, interruzioni su Varese - Laveno Mombello da 31 ottobre a 3 novembre

per consentire interventi alle strutture dell’acquedotto presenti sotto la ferrovia

Fnm, interruzioni su Varese - Laveno Mombello da 31 ottobre a 3 novembre
28 ottobre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
La circolazione ferroviaria sulla linea Varese - Laveno Mombello di Ferrovienord verrà interrotta tra la stazione di Varese e la stazione di Barasso dalla fine del servizio ferroviario di venerdì 31 ottobre all’inizio del servizio lunedì 3 novembre.

L’interruzione è necessaria per consentire interventi alle strutture dell’acquedotto presenti sotto la ferrovia nella stazione di Varese Casbeno. Nella tratta interessata sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus in coincidenza con il servizio ferroviario; gli orari sono disponibili su trenord.it e App.

