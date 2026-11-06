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Fondazione con il Sud, l'arcivescovo di Napoli cardinale Domenico Battaglia: "La Fondazione ha creduto 20 anni fa in un Sud protagonista del proprio destino"

L'arcivescovo ha voluto ringraziare il Capo dello Stato presente alle celebrazioni: "La sua presenza onora questa giornata"

Napoli, un momento delle celebrazioni per il 20esimo anniversario della Fondazione con il Sud, al Complesso monumentale Donnaregina - (Foto Ufficio stampa)
Napoli, un momento delle celebrazioni per il 20esimo anniversario della Fondazione con il Sud, al Complesso monumentale Donnaregina - (Foto Ufficio stampa)
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06 novembre 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
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"Siamo qui perché qualcuno 20 anni fa ha ritenuto che il Sud potesse diventare protagonista del proprio destino: siamo qui, dopo 20 anni, grazie a quella intuizione". Lo ha affermato il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, in occasione delle celebrazioni per il 20esimo anniversario della Fondazione con il Sud, al Complesso monumentale Donnaregina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'arcivescovo ha voluto ringraziare il Capo dello Stato: "La sua presenza onora questa giornata".

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